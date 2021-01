On le sait, l’âge est un des principaux facteurs de risque face au covid. Les données de surmortalité en sont la triste illustration avec des décès en hausse de 21% chez les plus de 85 ans et de 16% dans la tranche d’âge 75-84 ans. - EPA.

La Belgique a comptabilisé 127.134 décès en 2020, toutes causes confondues, soit une surmortalité de 17.461 personnes par rapport à la moyenne des trois années précédentes (+16 %) d’après les données publiées vendredi par Statbel et qui devront être consolidées dans les prochains mois. Le covid, principal responsable, aura particulièrement marqué les mois d’avril et de novembre, les plus meurtriers de l’histoire (voir ci-dessous).

1