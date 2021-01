Mbaye Leye se réjouit de l’arrivée de Joao Klauss: «Plus mobile qu’Oulare et Avenatti»

Officialisée mercredi par le Standard, l’arrivée en prêt de Joao Klauss réjouit forcément Mbaye Leye qui n’est pas dupe concernant les faiblesses de son équipe. Son escouade offensive est désormais complète puisqu’au poste de numéro 9, trois joueurs sont maintenant disponibles. « Klauss, Muleka et Tapsoba, sans oublier Cop », rappelle aussi le coach liégeois. « Nous avions l’ambition d’avoir un attaquant qui puisse faire la différence. Muleka a fait un match correct contre Beveren mais avec Klauss, nous avons un profil différent qui se rapproche un peu de celui d’Oulare ou Avenatti mais avec plus de mobilité dans son jeu et capable de faire un gros pressing. C’est ce que nous recherchions. S’il est à la hauteur de nos attentes, alors ce sera un vrai plus pour l’équipe. »