Rudi Vervoort au «Soir»: «C’est couillon d’être loyal? Non!»

Le ministre-président bruxellois défend la répartition des fonds européens pour la relance. Au passage, le socialiste acte la « distanciation » entre Wallons et Bruxellois.

ENTRETIEN

Bruxelles, grande perdante de la répartition des fonds européens pour la relance ? Quatre jours après l’accord et quelques minutes avant d’aller s’expliquer, en séance plénière, au Parlement régional, Rudi Vervoort livre sa lecture des chiffres (395 millions pour sa Région). Le ton du ministre-président bruxellois (PS) est (inhabituellement) ferme. La raison fuse très vite dans l’entretien : « Ce débat est lamentable : on doit justifier des éléments de négociation parce que quelqu’un a cru intelligent de dire que Bruxelles aurait dû avoir plus. »