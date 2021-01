C’est Nicolas Gilsoul qui a claqué la porte

Nicolas Gilsoul n’a pas répondu aux multiples messages que nous avons laissés après l’annonce-choc de Thierry Neuville, désormais son ex-pilote. Qu’il nous pardonne si notre analyse manque quelque peu de précision mais par divers recoupements, nous sommes arrivés à la conclusion suivante: derrière les sourires de façade, les tapes amicales dans le dos et les paroles vantant les mérites de l’un et de l’autre, il y a longtemps que le tandem Neuville-Gilsoul ne fonctionnait plus. En cause un problème récurrent: le salaire du copilote traditionnellement versé par le pilote.

Les tensions remontent à 2013. Jusque-là, Thierry et Nicolas roulaient pour des clopinettes. Après une première saison complète en WRC dans le giron Citroën en 2012, ils avaient ‘atterri’ chez M Sport où Malcolm Wilson, le patron, n’est pas un mécène. Pendant quelques saisons, Neuville a d’ailleurs été contraint de rembourser ce programme sur la Fiesta.