Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont donc acté leur séparation après 10 ans de vie commune. La brutalité de cette annonce, et surtout son timing, à 3 jours de la mise en œuvre du rallye le plus prestigieux et le plus compliqué de la saison, étayent la thèse de cette étincelle qui a mis le feu aux poudres, autour d’un thème que l’on devine – l’argent–, sans en avoir eu confirmation de la part des principaux intéressés.