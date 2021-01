Neuville et Gilsoul ne seront jamais champions (ensemble)

Attendu depuis une bonne demi-douzaine d’années, parfois caressé de très près, le titre de champion du monde des rallyes qu’ambitionnaient ensemble Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul est définitivement à classer au rang d’espoirs déçus. Vendredi, Thierry Neuville a annoncé sur ses réseaux sociaux que Nicolas Gilsoul et lui-même ne poursuivraient pas leur aventure commune en championnat du monde des rallyes. Une aventure longue d’une décennie et notamment jalonnée de 111 participations en championnat du monde, de 13 victoires et de cinq « titres » de vice-champions du monde.