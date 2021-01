Sabine Stordeur et Carole Schirvel gèrent respectivement la stratégie de vaccination et le commissariat coronavirus en Belgique.

Sabine Stordeur (à g.), coresponsable de la task-force vaccination, et Carole Schirvel, commissaire corona: deux francophones à des postes clés. - Pierre-Yves Thienpont.

Le coronavirus a forcé Sabine Stordeur et Carole Schirvel à sortir de l’ombre en ce début d’année 2021. La première, en tant que coresponsable de la task-force vaccination, est de tous les JT pour défendre et surtout expliquer sans relâche la stratégie de la Belgique. La seconde remplace au pied levé le commissaire corona, Pedro Facon, dont elle était l’adjointe depuis le mois d’octobre, en plus de son mi-temps comme médecin hygiéniste au Chirec.