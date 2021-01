Cet Anderlecht-là est incorrigible

Comme face à Louvain, Anderlecht a montré de très bonnes choses à Eupen. Mais les événements et les erreurs individuelles ont encore coûté très cher aux Mauves qui risquent de perdre du terrain sur leurs concurrents directs dans la course au top 4 après ce revers.

Une impression de « déjà-vu » presque troublante. La première période dans le froid eupenois était un copier/coller de celle réalisée par les Mauves quelques jours plus tôt à Louvain. Avec une domination dans presque tous les secteurs de jeu. Avec le cuir pendant deux tiers du temps, les Mauves ont multiplié les offensives et ont souvent mis à contribution Defourny et ses défenseurs contraints de se jeter à l’image d’un Adriano qui nous a offert en première période une autre facette que celle de son époque au FC Barcelone.