Vincent Kompany frustré après la défaite d’Anderlecht à Eupen (2-0): «Il faut que l’arbitre s’adapte au football moderne»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la défaite d’Anderlecht sur la pelouse d’Eupen, Vincent Kompany a tenu à souligner le bon début de match de ses joueurs, malgré le manque de réalisme. « On était exceptionnel en début de match. Je suis tellement fier de mon équipe et de ce qu’ils ont montré. On s’est créé énormément d’occasions. OK, il nous manque un but et le réalisme de tuer le match en première demi-heure, mais je ne voyais la rencontre basculer que dans une direction, et c’était la nôtre », a insisté l’entraîneur anderlechtois.