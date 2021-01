Allemagne, France, Italie, Espagne…: comment nos voisins européens gèrent la pandémie de coronavirus?

Forte montée des cas en Allemagne et en Espagne, couvre-feu dès 18h en France, un million de vaccinés en Italie, quarantaine pour toutes les arrivées de l’étranger au Royaume-Uni et assouplissement des mesures en Grèce. Ce qu’il faut savoir sur le coronavirus en Europe.

Par U.S. avec AFP

Le coronavirus a déjà causé plus de deux millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon les données de l’université Johns Hopkins. D’après un récent comptage de l’AFP, l’Europe est la région la plus touchée avec 650.560 décès. On fait le point sur la situation sanitaire chez nos principaux partenaires européens.

L’Allemagne atteint les 2 millions de cas

Nos voisins allemands ont dépassé vendredi le seuil de deux millions de contaminations au Covid-19 tandis que la chancelière Angela Merkel plaide pour des restrictions nettement renforcées face à la pandémie.