Mario Stroeykens, 10e plus jeune joueur de l’histoire du Sporting d’Anderlecht

Considéré comme l’un des grands espoirs de Neerpede, Mario Stroeykens a disputé ses premières minutes professionnelles avec Anderlecht ce vendredi. Régulièrement aux entraînements de l’équipe A depuis l’été dernier, le jeune joueur offensif avait prolongé jusqu’en juin 2023 fin décembre. Vendredi soir, dans la froideur d’Eupen, il a fait un petit pas supplémentaire dans sa jeune carrière.

À 16 ans et 258 jours, il est le dixième joueur le plus jeune à débuter au Sporting. Le classement est toujours emmené par Nii Lamptey (16 ans et 6 jours). Dans ce top 10, on retrouve trois joueurs toujours actifs : Romelu Lukaku, deuxième à cinq jours derrière Lamptey, Tielemans (16 ans et 82 jours), quatrième, et Doku (16 ans et 182 jours), huitième.