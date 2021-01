Deux succès de rang: le Standard attend cela depuis août 2020

Ce serait un petit événement. Le Standard n’est pas parvenu à enchaîner deux succès de rang depuis le 17 août 2020 (déplacement à Waasland-Beveren). Un six sur six signé grâce à une première victoire face au Cercle de Bruges en ouverture de la saison onze jours plus tôt.

Coïncidence pour les Rouches : ils peuvent réaliser un nouveau six sur six face aux deux mêmes équipes. Après un large succès lors de la réception de Waasland-Beveren (3-1), ils auront la possibilité de réitérer cet « exploit » au… Cercle ce dimanche.