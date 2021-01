La famille d’Ibrahima réclame la vérité sur son décès mais appelle au calme

Le parquet a retenu la qualification d’homicide involontaire, et ce notamment, avancent ses avocats, vu le délai de 5 a 7 minutes entre la perte de connaissance d’Ibrahima et la réaction d’un premier policier.

La famille d’Ibrahima appelle au calme, condamne les débordements qui ont suivi la manifestation de mercredi après-midi devant le commissariat situé à proximité de la gare de Bruxelles-Nord et souhaite aux policiers blessés un prompt rétablissement, ont indiqué samedi matin ses avocats Alexis Deswaef et Guerric Goubau. Elle remercie les personnes qui se sont rassemblées pacifiquement et dignement pour lui rendre hommage et pour demander justice aux côtés de ses proches. La famille s’est constituée partie civile vendredi après-midi auprès de la juge d’instruction en charge de l’enquête.