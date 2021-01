Open d’Australie: 47 joueurs en quarantaine stricte, «insensé» pour Kirsten Flipkens

Un deuxième avion en provenance d’Abou Dhabi et amenant des joueurs et joueuses de tennis à Melbourne pour l’Open d’Australie s’est avéré transporter une personne positive au coronavirus, faisant de ceux-ci des cas contacts placés dès lors en isolement strict, sans possibilités d’entraînements. Cela porte à 47 le nombre de joueurs et joueuses concernées.

Les organisateurs avaient annoncé plus tôt dans la journée que deux personnes avaient été testées positives à leur arrivée en Australie, en provenance de Los Angeles. Dans cet avion, 24 joueurs et joueuses de tennis. Ceux-ci ont été placés en quarantaine stricte à leur hôtel et ne pourront pas s’entraîner durant quinze jours. Parmi eux, la Biélorusse Victoria Azarenka, victorieuse de l’Open d’Australie en 2012 et 2013, l’Américaine Sloane Stephens, le Canadien Vasek Pospisil et le Japonais Kei Nishikori selon la presse australienne.