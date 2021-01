Ligue des champions ou Euro? Messi ou Ronaldo?: Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku affichent leurs préférences (vidéo)

Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne se sont prêtés au jeu en répondant aux questions du jeu « You Have To Answer », d’ESPN UK. Le concept est simple, le joueur doit choisir entre deux propositions à propos de thématique en tout genre, allant de leur vie privée au football.

Parmi les principales questions à retenir, lorsqu’on a demandé aux deux Diables rouges s’ils préféraient gagner la Ligue des Champions ou l’Euro, Romelu Lukaku a préféré ne pas se mouiller en répondant « les deux », tandis que Kevin De Bruyne a répondu l’Euro, qu’il estime avoir moins de chances de remporter que la Ligue des champions.

Interrogés ensuite sur leur préférence dans l’éternel duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux Belges ne se sont pas montrés d’accords : Kevin De Bruyne a opté pour Lionel Messi tandis que Romelu Lukaku a choisi Ronaldo.