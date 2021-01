Pour maîtriser l’épidémie, il est «préférable d’agir sur les voyages non-essentiels», selon Geert Molenberghs

Pour continuer à faire reculer le nombre de contaminations, les voyages non-essentiels, tels que les citytrips ou les vacances plus longues, devraient être évités autant que possible, selon le scientifique.

Pour maîtriser le risque pandémique actuel, il est préférable d’agir sur les voyages non-essentiels, estime le biostatisticien Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) au lendemain de la réunion du GEMS vendredi soir.

« Il y une préoccupation auprès des experts, mais on ne peut certainement pas parler de panique », selon M. Molenberghs. Le nombre de nouvelles contaminations a diminué ces derniers jours et le nombre d’hospitalisations et de décès continue à baisser.

