Wout van Aert a décroché samedi, à Mol, sa quatrième victoire de la saison, la première dans son nouveau maillot de champion de Belgique, qu’il étrennait par la même occasion.

« Je m’étais bien emmitouflé car on attendait de la neige. Elle est arrivée. Pendant la course, je n’ai pas réalisé qu’il neigeait si fort. Ce n’est après, en regardant qu’autour c’était bien blanc. La neige ne me dérangeait pas. Il ne gelait pas, donc ce n’était pas un problème. »