Météo: la neige tombe sur la Belgique ce week-end (photos et vidéos)

La neige est tombée sur une bonne partie du territoire ce samedi pour le plus grand bonheur des enfants et des promeneurs.

Samedi après midi, le ciel était couvert et une zone de neige a progressé d’ouest en est. Il y avait dès cet après-midi plusieurs centimètres dans la plupart des régions. Les quantités les plus importantes ont été apperçues dans les régions situées le long de la frontière française. Pour le plus grand bonheur des enfants et des promeneurs, comme à Dilbeek.

Ou encore dans le parc Leopold, à Etterbeek.

Dans le sud de la Belgique, en provinces de Namur et du Luxembourg, l’on pouvait observer des paysages presques majestueux.