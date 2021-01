« Défendre la culture», «la créativité, nécessaire à la santé mentale »... : le monde culturel exprime sa détresse en spectacle (photos)

Action du secteur culturel «Still standing» pour dénoncer l’absence de soutien financier et exiger des solutions à la crise que le secteur traverse ce samedi à 17h place de la Monnaie

En chanson, en sketch ou en slam, plusieurs artistes ont exprimé leur détresse, samedi dès 17h30, devant les grilles fermées du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, symbole d’un secteur en crise depuis des mois. Les artistes ont dénoncé, en spectacle, l’inégalité de traitement que subi, selon eux, le secteur culturel depuis la crise du coronavirus.

«L’inégalité de traitement flagrante»

« Le silence et l’indifférence affichés par le monde politique, le report sine die de toute perspective, ne peuvent plus durer », ont-ils dit.

Des artistes, des travailleurs de la culture, des associations socioculturelles et des collectifs et fédérations des arts et de la création ont dénoncé «l’inégalité de traitement flagrante» que leur secteur subit dans la gestion de la crise du coronavirus.