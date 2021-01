D1A: battu par Malines, le Sporting de Charleroi enchaîne une 3e défaite consécutive (0-1)

Le Sporting de Charleroi s’est incliné 0-1 ce samedi face à Malines dans le cadre de la 21e journée de championnat. L’unique but de la rencontre est tombé à la 59e minute avec un magnifique enchaînement contrôle de la poitrine – reprise de volée de Hairemans.

Karim Belhocine, qui a pu à nouveau compter sur Kevah Rezaei et Mamadou Fall, a relégué Amine Benchaib et Massimo Bruno sur le banc. Wouter Vrancken a effectué un seul changement -obligé- par rapport à la formation victorieuse 3-0 de l’Antwerp : Marian Shved a pris la place de Nikola Storm blessé.

Sous l’impulsion de l’Ukrainien désireux de se mettre en évidence, Malines était plus à l’aise sur le terrain enneigé. Mais Shved n’était pas très précis dans ses tirs : un premier trop croisé (12e) et un autre sur le dos de Guillaume Gillet (21e). Pas plus inspiré, Joachim Van Damme a expédié le ballon aux quatre vents alors qu’il avait bien été isolé par Hairemans (24e).