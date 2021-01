D1A: Mouscron surprend Genk réduit à dix avant la mi-temps, Zulte Waregem déroule à Waasland-Beveren

Mouscron s’est imposé 2-0 face au Racing Genk dans un match comptant pour la 20e journée de Jupiler Pro League samedi. Grâce à ce succès, les Mouscronnois quittent provisoirement la zone de relégation et laissent la lanterne rouge à Waasland-Beveren, battu dans le même temps par Zulte Waregem (1-5).

Sur une pelouse tapissée d’une fine couche de neige, le début de rencontre était assez fermé et les rares opportunités étaient à mettre à l’actif de Genk via Ito (18e), Bongonda (24e) ou encore Onuachu (26e).

En face, Mouscron proposait également de belles séquences de jeu et se montrait plus efficaces que les Limbourgeois. Sur leur première occasion de la rencontre, les Hurlus ouvraient le score via Olinga, à la réception d’un centre de Tabekou (29e).