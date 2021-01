Brieuc Lemaire et les Liégeois n’ont pas su contrer les Montois. - Photo News

Vedran Bosnic devait se passer de son capitaine Justin Cage, victime d’une petite déchirure à l’arrière de la cuisse, contractée vendredi dernier au Sart Tilman. Ajoutez la blessure à la main pour Anthony Lambot qui en saura plus ce lundi sur la suite ainsi que les forfaits pour toute cette saison de Lorenzo Giancaterino (gros problème à l’épaule) et du jeune Romain Bronchart (ligaments croisés) et vous savez pourquoi il n’y avait que neuf joueurs montois inscrits sur la feuille de match.