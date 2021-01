Penalties et hors-jeu oubliés: Charleroi a de quoi en vouloir à l’arbitrage (vidéos)

Le Sporting de Charleroi a concédé une troisième défaite de rang ce samedi contre Malines. Battus 0-1, les Zèbres ont toutefois de quoi se plaindre de l’arbitrage de M. Laforge et ses assistants. Alors que le score était toujours de 0-0, Gholizadeh et Nicholson auraient dû bénéficier d’un penalty, tandis que le 0-1 survient après un hors-jeu non signalé.