L’enfant de 12 ans doit-il porter un masque?

Certains le portent avec fierté, car ils pensent ainsi protéger leurs (grands-)parents de ce satané Covid. D’autres sont moins friands de se masquer la bouche chaque fois qu’ils sortent de chez eux. C’est que les pouvoirs publics ont fixé une règle qui fixe à partir de quel âge on doit absolument porter un masque. Et ce, en fonction des experts qui ont constaté qu’en dessous de l’âge de 12 ans révolus, les jeunes ne développent pas, sauf exception, de formes graves de la maladie et qu’ils sont moins susceptibles de transmettre le coronavirus.

Là où cela coince dans les conversations, c’est quand les parents se posent la question de savoir ce que signifie exactement ces « 12 ans révolus », se limitant le plus souvent aux « 12 ans », mais oubliant la suite de l’équation, à savoir « révolus » ou « accomplis ».