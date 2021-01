Et si la révolution des tests du sommeil venait de Namur?

Pas de capteurs ni d’électrodes, le Sunrise fait la taille d’une grosse cacahuète. On la colle sur son menton avant d’aller au lit, on l’appaire à une application sur son téléphone et on va se coucher. - D.R.

Ce n’est pas tous les jours qu’une société belge fait parler d’elle au Consumer Electronic Show de Las Vegas, le plus gros salon high-tech au monde. Mais Sunrise n’a pas volé son Innovation Award en catégorie santé.

Il faut dire que le principal avantage de son produit commercialisé en 2020 saute aux yeux : sa taille. Traditionnellement, quand on veut faire tester son sommeil, on se retrouve bardé de capteurs, d’électrodes, etc. Rien de tout cela ici, le Sunrise fait la taille d’une grosse cacahuète. On la colle sur son menton avant d’aller au lit, on l’appaire à une application sur son téléphone et on va se coucher.