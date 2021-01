Voyages à l’étranger: vers une limite de 16 heures ?

Le comité ministériel restreint examinera lundi les mesures concrètes à prendre pour maintenir autant que possible les variantes étrangères du coronavirus en dehors des frontières, a affirmé dimanche le Vice-premier ministre et ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (SP.A) au cours du Journal Télévisé de la chaîne de télévision VTM. Selon le ministre, une interdiction des voyages non essentiels n’est pas à l’ordre du jour, mais il n’est pas exclu que le gouvernement «aille plus loin en décourageant et en rendant les voyages à l’étranger plus difficiles».