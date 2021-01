Les centres culturels trépignent: «On doit rouvrir et on est prêt pour»

La directrice du Jacques Franck Sandrine Mathevon: «Quand on a pu rouvrir à la rentrée 2020, on a très vite senti un besoin du public. On avait un flux permanent. Les gens comprenaient qu’ils devaient attendre pour que l’on puisse respecter les jauges. Mais ils avaient l’envie de revenir». - Thomas Blairon