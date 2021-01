Les conflits de voisinage se posent aussi dans les espaces urbanisés. « Il y a de plus en plus de cyclistes et l’infrastructure ne suit pas toujours », pose Florine Cuignet, chargée de politique bruxelloise au Gracq. L’an dernier, le nombre de deux-roues a augmenté de 64 % à Bruxelles, Or, ils sont encore trop souvent amenés à partager le bitume avec le piéton.