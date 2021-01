Piétons-cyclistes: la difficile cohabitation

Les pistes et chemins forestiers sont de plus en plus souvent le décor de tensions entre les différents usagers. Tant à Bruxelles qu’en Wallonie, les autorités font de la gestion de ces conflits une priorité. Particulièrement visée, la forêt de Soignes.

Sachant que le nombre de piétons et de cyclistes est en augmentation (plus encore depuis le Covid) sur un espace souvent partagé et limité, que fait-on ? La question mobilise autorités politiques, associations, administrations, agents de terrain depuis plusieurs mois. Elle se pose pour les déplacements quotidiens, sur les pistes cyclables (rue de la Loi ou le long du Canal à Bruxelles, sur certains Ravel) ou dans les piétonniers et zones de rencontre (lire ci-dessous). Elle n’épargne pas les balades du week-end, de la forêt de Soignes au Ninglinspo en passant par les Fagnes. Elle se complique avec la multiplication des deux-roues électriques.