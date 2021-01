SC Charleroi: Jon Flanagan va tenter de se relancer à Jagiellonia (D1 polonaise)

Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, Jon Flanagan va quitter Charleroi pour la Pologne dans les prochaines heures. Le back droit anglais va en effet s’engager dans les prochaines heures avec la formation de Jagiellonia, actuel septième d’Ekstraklasa. Il doit quitter la Belgique pour la Pologne ce lundi et si sa visite médicale se déroule sans encombre, il signera pour la formation polonaise. Désireux de le voir quitter le club, le Sporting de Charleroi ne demandera pas de transfert même si l’ancien joueur de Liverpool y est sous contrat jusqu’en fin de saison.

Arrivé en manque de rythme, Jon Flanagan n’a jamais réussi à convaincre le staff de ses qualités footballistiques malgré un CV très intéressant. Et alors qu’il aurait probablement pu prétendre à une sélection suite aux nombreux désistements à Ostende la semaine passée, l’Anglais était alors positif au Covid-19 et donc non sélectionnable.