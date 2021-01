«Il y avait penalty sur Shamar Nicholson», décrypte Stéphane Breda après le match de Charleroi

Un accrochage de Sandy Walsh sur Shamar Nicholson dans la surface (33e). « Clairement, il doit y avoir un penalty sur cette phase. L’attaquant carolo est déséquilibré volontairement par l’adversaire et ne sait pas jouer le ballon. Nous ne sommes pas dans un contact non-intentionnel. Ici, le joueur de Malines tire la manche de Nicholson, qui n’en rajoute même pas. Que l’arbitre ne le voit pas, c’est une chose. Mais que le VAR n’intervienne pas, c’est très surprenant. »

Le but de Geoffrey Hairemans est intervenu après un corner qui n’aurait peut-être pas dû exister, vu que Mrabti était en position de hors-jeu (59e). « Dans ce genre de situation, le malheur, c’est que le VAR ne peut pas remonter sur des précédentes phases pour faire annuler le but. La règle est déterminée comme ça. Pour le coup, c’est dommage pour les Carolos que cela ait débouché sur un but. »