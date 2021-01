Nicolas Gavory après la victoire du Standard au Cercle de Bruges: «Mentalement, il nous fallait cette victoire pour repartir du bon pied»

Après avoir vécu une fin d’année 2020 compliquée, le Standard se relance dans ce championnat. Deux victoires en moins d’une semaine, et les Liégeois ne sont déjà plus qu’à deux petits points du Top 4. Forcément, le moral est au beau fixe. « Ça fait du bien de repartir pour cette nouvelle année avec un six sur six, c’est ce qu’on cherchait à obtenir », commente Nicolas Gavory. « On était dans une situation délicate, donc on avait à cœur de réagir. C’est ce qu’on réussit à faire pour le moment, mais ce n’est que le début, il faudra continuer sur cette même dynamique. On fait attention à ce qu’il se passe ailleurs dans le championnat, mais on se concentre avant tout sur notre parcours. On essaye de faire abstraction du classement. On a notre objectif en tête, on ne l’oublie pas, mais on prend match par match, en essayant de ne pas se projeter trop loin. On est dans une situation où il faut essayer de gagner chaque match avant de penser au suivant. »