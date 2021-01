Vaccination: ne dites plus «métiers essentiels» mais «fonctions critiques»

L’arrêté royal d’avril dernier liste une longue série de professions dites « essentielles ». L’une ne passera pas avant l’autre dans la seconde « grande » phase de vaccination en Belgique : ce sont les postes les plus risqués qui seront priorisés.

Vous le savez, la Belgique a son plan de vaccination qui a pour objectif de protéger le plus rapidement possible un maximum de citoyens du covid… Tout en tenant compte des doses disponibles des différents produits déjà arrivés ou qui arriveront, sur le marché.

Pour rappel, tout de même, sont actuellement vaccinés plusieurs milliers de résidents et de membres du personnel de maisons de repos, suivra ensuite, fin du mois, le personnel hospitalier « exposé » et, début février, le personnel d’aide et de soins de première ligne (« phase 1A »).