Premier coup de froid sur le football belge

L’épisode neigeux, qui a touché le pays ces derniers jours, a secoué le championnat de Belgique. Malgré des conditions dantesques ce samedi, toutes les rencontres ont été maintenues, au grand dam de certains joueurs. Mais aussi de Genk et Courtrai qui, défaits respectivement à Mouscron et Ostende, ont décidé d’intenter une action en justice.

Plus que jamais, les joueurs sont mis à toutes les sauces cette saison. Qu’importent les conditions climatiques et leurs volontés. Alors que les principaux acteurs doivent déjà faire face à un calendrier surchargé en raison de la crise du Covid-19 qui bouleverse le championnat actuel, ceux-ci ne sont guère écoutés quand ils se plaignent de l’état de certaines pelouses. Ce samedi, ils ont été nombreux à fustiger le maintien des rencontres, qui se sont déroulées sur des terrains enneigés et grandement détériorés.