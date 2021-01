Le coach du Standard Mbaye Leye content d’avoir pu confirmer au Cercle de Bruges: «Nous avons souffert avec du caractère»

Deux victoires en autant de rencontres, l’effet Leye semble avoir déjà opéré au Standard. Après avoir battu le Cercle de Bruges sur la plus petite des marges, les Liégeois ne sont (déjà) plus qu’à deux points du Top 4. Forcément, après la rencontre, le coach sénégalais se montrait assez satisfait. « En première période, nous avons trouvé des espaces et réussi à faire courir un peu l’adversaire. La deuxième mi-temps a été plus compliquée car le coach adverse s’est adapté. On a eu un peu du mal dans le pressing mais nous avons souffert avec du caractère. La victoire, au vu du match, est méritée mais nous devons nous améliorer dans la reconversion. Il y a eu trop de déchet technique. »