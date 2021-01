Le Standard montre un nouveau visage

Après l’embellie, la confirmation. C’est le plus difficile à réaliser, estiment souvent joueurs et entraîneurs. Dimanche à Bruges, le Standard est loin d’avoir été rassurant face à une équipe du Cercle qui continue de tourner en rond (1 point sur 27…). Les roulettes « zidanesques » de Selim Amallah et Nicolas Raskin n’ont pas réussi à masquer d’énormes approximations techniques qui n’ont, heureusement, pas eu de conséquences fâcheuses sur le résultat final, Arnaud Bodart ayant été sauvé deux fois par ses montants sur des tentatives d’Ugbo et Hotic.