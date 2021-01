Inter Milan – Juventus: Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo s’affrontent dans un choc au sommet (direct à 20h45)

À San Siro aussi, les supporteurs seront les grands absents du choc Inter-Juve, entre le deuxième et le premier du dernier championnat, mais surtout les deux équipes les mieux armées sur le papier pour décrocher le scudetto en fin de saison.

Une vraie soirée de gala avec sur la pelouse la meilleure attaque (l’Inter, 43 buts) et la meilleure défense (la Juve, 16 buts) et les deux meilleurs buteurs actuels de la Serie A (Cristiano Ronaldo, 15 buts, et Romelu Lukaku, 12).

L’Inter (2e, à 3 pts du leader l’AC Milan) possède actuellement quatre longueurs d’avance sur les Bianconeri (4e, un match en moins). Mais les statistiques – l’Inter n’a plus gagné contre la Juve depuis septembre 2016, soit sept matches – comme la dynamique de ce début d’année sont en faveur des Turinois.