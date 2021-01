Tombe la neige, l’éternel trou de mémoire sur un refrain bien connu

Fallait-il jouer coûte que coûte des parodies de matchs, disputées sur ce qui tenait davantage du bourbier sans nom que du tapis neigeux d’un blanc angélique ? D’un point de vue strictement réglementaire, la réponse est laissée à l’appréciation de l’arbitre. Sur base, entre autres critères, de l’intégrité physique des joueurs à préserver, de la visibilité d’ensemble (lignes, capacité à juger les hors-jeu, etc.) et du fameux test du ballon que l’on fait rouler plus ou moins malaisément sur plusieurs mètres, au sol.