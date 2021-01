Hugues Fabrice Zango, le premier à plus de 18 mètres en salle

Un moment menacé, le triple saut continue de frapper les imaginations. Samedi, à Aubière, dans le Puy-de-Dôme, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango est devenu le premier homme à dépasser les 18 m en salle en retombant à 18,07 m, s’emparant du record du monde détenu depuis 2011 avec 17,92 m par son coach, le Français Teddy Tamgho.

A 27 ans, Zango est loin d’être un inconnu. Cet étudiant ingénieur, invaincu lors de la saison en salle 2019, avait écrit la plus belle page de l’histoire de l’athlétisme du Burkina Faso la même année en décrochant la médaille de bronze aux Mondiaux de Doha derrière les Américains Christian Taylor et Will Claye. Pour devancer sur le fil le Portugais Pedro Pablo Pichardo, il avait réussi son meilleur saut à son dernier essai en retombant à 17,66 m, son record en plein air.

Samedi, à côté de deux sauts nuls aux premier et troisième essais, il n’a cessé de s’améliorer : 17,33 m, 17,61 m, 17,70 m et enfin 18,07 m. Vivement les Jeux !