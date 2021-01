Le coach des Cats pose un regard admiratif sur la progression des Ostendais, qui ont rabroué leurs plus grands rivaux deux fois de suite avant de les retrouver cette semaine en Coupe.

Ostende n’est ni leader ni invaincu. Mons mérite dès lors son leadership. Mais le nonuple champion en titre vient de rappeler par deux fois à Anvers, son plus grand rival a priori, qu’il reste l’unique favori à la decima qui consacrerait le coach Dario Gjergja ainsi que son premier relais et peut-être futur successeur, Dusan Djordjevic, associés depuis dix saisons précisément. « L’emprise de Gjergja est évidente dans le jeu, la composition d’équipe et l’organisation du club. »