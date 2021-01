Roberto Martinez évoque les possibilités pour remplacer Axel Witsel chez les Diables: «Ça fait longtemps que je n’ai plus entendu Fellaini pour être honnête»

Victime d’une rupture du tendon d’Achille avec le Borussia Dortmund il y a maintenant plus d’une semaine, Axel Witsel sera absent pendant plusieurs mois. Une blessure qui compromet fortement sa participation à l’Euro 2020 qui se déroulera cet été, même s’il n’est pas officiellement forfait. « J’ai parlé à Axel après son opération et il est optimiste. Il se rend compte qu’il lui faudra du temps pour récupérer. Il n’a jamais eu de blessure aussi grave auparavant mais il est prêt à commencer sa rééducation. Axel est quelqu’un d’optimiste et compte maintenant les jours avant son retour, au lieu de se pencher sur sa blessure », a expliqué Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouges dans le week-end sportif de Sporza.