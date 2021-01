L’assist de Jacques Stas: «Le piment de la Coupe de Belgique»

« La Coupe apporte toujours un vent de fraîcheur. Anvers, double tenant du trophée, y a mis fin à l’hégémonie d’Ostende il y a deux ans et a battu Charleroi en finale lors du dernier match avant l’arrêt de la saison passée à Forest National. Mais cette fois, les Giants vont devoir forcer l’exploit dès les quarts de finale, avec une nouvelle double confrontation face aux Ostendais vendredi et dimanche !

Le tirage au sort proposé par la Ligue, une fois reportée (par la Covid) la nouvelle formule qui devait impliquer des clubs de D2, a versé tous les favoris dans la même moitié de tableau – Ostende face à Anvers et Mons contre Alost – et donc leurs outsiders dans l’autre. Entre Charleroi et Louvain, deux clubs qui jouent sans pression, ou entre Limburg et Malines, pour qui c’est un rendez-vous très important, il est délicat d’identifier un favori. Mais tous ont une opportunité en or d’illuminer leur saison en se hissant en finale de la Coupe.