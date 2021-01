Kimmer Coppejans en quarantaine stricte à Melbourne avant l’Open d’Australie: «La pilule est dure à avaler»

Le Belge, issu des qualifications, fait partie des 72 joueurs et joueuses placés à l’isolement.

Kimmer Coppejans (ATP 175) a réagi, dimanche, au fait d’avoir été placé en quarantaine stricte par les autorités australiennes à son arrivée à Melbourne. L’Ostendais, 26 ans, qui s’était extirpé avec brio des qualifications de l’Open d’Australie organisées à Doha, figurait dans un vol en provenance du Qatar au sein duquel un passager a été testé positif au Covid-19.

« La pilule est dure à avaler », a-t-il ainsi confié à Sporza. « Il y a deux heures, j’avais reçu mon planning d’entraînement pour demain et j’étais ravi, car je me disais que tout était en ordre. Et peu de temps après, est donc arrivé ce mail de Tennis Australia. J’avoue que je n’étais pas au courant que s’il y avait un passager positif sur notre vol, ceci risquait de se produire. Cela ne nous avait pas été communiqué, ou en tout cas pas de cette manière. En tout cas, cela fait mal. »