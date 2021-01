Les Zèbres restent dans le Top 4

Toutefois, alors que l’Antwerp et OHL pouvaient dépasser le Sporting et le Beerschot le rattraper, seuls les hommes de Franky Vercauteren se sont imposés (0-1 à Gand) ce dimanche, tandis que le Beerschot et OHL se sont lourdement inclinés face à Bruges (0-3) et à Saint-Trond (3-1).

Au terme de cette 21e journée de la phase classique, les hommes de Karim Belhocine restent donc bel et bien dans le Top 4. Toutefois, avec le resserrement généralisé – puisque les Zèbres n’ont plus que trois points d’avance sur Zulte Waregem (9e) –, il s’agira pour le Sporting de se remettre dans le sens de la marche rapidement. Car si son récent 0/9 n’est pas inquiétant outre-mesure dans la manière, il l’est évidemment nettement plus sur le plan comptable puisque le Sporting ne possède plus rien du confortable matelas qu’il s’était octroyé sur la concurrence en débutant la saison par un historique 18/18.