La Bourse de Tokyo finit en baisse, lestée par des prises de bénéfices

La Bourse de Tokyo a terminé dans le rouge lundi, freinée par des prises de bénéfices et la clôture en baisse de Wall Street vendredi, alors que le plan de relance de Joe Biden était déjà digéré par les marchés.

L'indice Nikkei a perdu 0,97% à 28.242,21 points et l'indice élargi Topix a reculé de 0,6% à 1.845,49 points.

Les investisseurs ont été "découragés par la baisse des valeurs américaines" en fin de semaine dernière, a commenté Mizuho Securities dans une note.

Après l'annonce jeudi par le démocrate Joe Biden d'un plan de relance de 1.900 milliards de dollars, le marché attend à présent son investiture à la présidence américaine, prévue mercredi.

Le marché tokyoïte n'a pas non plus été soutenu par les chiffres du PIB chinois publiés en cours de séance. Malgré la pandémie, l'économie chinoise est restée en croissance en 2020 (+2,3%), mais il s'agit de sa pire performance depuis plus de 40 ans.

Au Japon, où le coronavirus continue d'être en forte recrudescence, le Premier ministre Yoshihide Suga, très critiqué pour la lenteur de sa réponse à la pandémie, a promis lundi de rétablir une situation normale "dès que possible".