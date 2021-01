Sleaford Mods, une voix pour l’Angleterre d’en bas

L’heure de passer à table n’empêche pas de joindre l’utile à l’agréable. Alors Jason Williamson parle de Spare ribs tout en se sustentant quelque peu. On le retrouve dégageant le même genre d’énergie qu’on lui connaît sur scène. Mais il faut dire aussi que « la voix » du duo formé avec Andrew Fearn (programmations) a changé d’avis sur la pandémie (NDLR : notre interview a lieu en novembre, avant que le Royaume-Uni ne rebascule dans des mesures plus sévères). « C’est un peu comme si je m’y étais fait. Je me prépare pour l’inconnu, j’essaie en fait de ne plus m’énerver et de rester positif, tu vois ce que je veux dire ? Même à propos de la manière dont la scène musicale pourrait fonctionner à l’avenir. Si je m’en fais trop, ce n’est pas… sain. »