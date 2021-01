Médiation de l'énergie: la baisse des prix a fait baisser le nombre de plaintes

Le Service fédéral de Médiation de l'Énergie a reçu l'an dernier 6.639 plaintes, soit 6% de moins qu'en 2019. Un recul qu'il attribue "à la forte diminution des prix de l'énergie durant la crise du coronavirus et en conséquence de celle-ci."

"Lorsque les prix de l'énergie n'augmentent pas, les clients sont moins surpris par des factures plus élevées, à consommation inchangée, ce qui entraîne donc moins de plaintes. Cela ne veut toutefois pas dire que les clients peuvent se sentir à l'aise avec leur facture d'énergie. Il apparaît en effet que beaucoup de clients restent liés à des contrats prolongés (dormants) assortis de prix qui peuvent être plus de deux fois plus élevés que les prix pratiqués durant la crise du coronavirus", souligne Eric Houtman, médiateur néerlandophone de l'énergie, cité dans un communiqué.

La plupart des plaintes restent les mêmes: 20,5% concernaient des pratiques commerciales; 17% des problèmes de comptage; 13,7% des problèmes de facturation; 13,1% la transparence des prix; 12,2% des problèmes de paiement; et 7,2% concernaient des problèmes de changement de fournisseur.