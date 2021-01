« Boîtes de nuit, érotisme et sexualité joueront un rôle primordial à l’avenir », annonce le sociologue et médecin américain Nicholas Christakis. Mais d’ici là, il nous faudra faire preuve de patience.

Le New York Times le qualifie d’« intellectual rock star ». Nicholas Christakis enseigne à la prestigieuse Université de Yale. Ce professeur et chercheur de 58 ans étudie la façon dont les maladies infectieuses se propagent et modifient notre vie.

Le monde entier est en train de vacciner. A partir de quand verrons-nous les premiers résultats ?