Retour de voyage: le kern favorable à un délai de 16 heures

Le gouvernement fédéral ne tranche pas à propos de la durée des voyages à l’étranger, pour ce qui concerne l’obligation de procéder à des tests et d’observer une quarantaine au retour. Il renvoie au Comité de concertation. Néanmoins, selon nos informations, le kern privilégie la piste des 16 heures.

Un kern, ou comité ministériel restreint, réuni depuis ce matin à 8h30, devait se pencher sur la question ; pour ce qui concerne les voyages à l’étranger – fortement déconseillés, quoi qu’il en soit –, à partir de quel moment faudra-t-il impérativement observer une quarantaine au retour, et procéder à des tests corona ? Actuellement, la durée limite est de 48 heures : passé ce délai, la quarantaine et le test s’imposent au retour. Il était question de resserrer le dispositif, on parlait de 24 heures, 16 heures, voire 8 heures. D’après nos informations, le fédéral privilégie l’option des 16 heures. Pour autant, la décision ne tombera pas avant le prochain Comité de concertation, qui aura lieu vendredi en principe.