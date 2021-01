Le groupe français Olinn rachète l'entreprise de leasing opérationnel Rentys

L'entreprise Olinn est spécialisée dans les solutions de financement et de gestion des équipements (sourcing, location opérationnelle, gestion de parc, gestion de flotte, reconditionnement, recyclage) dans les secteurs de l'informatique, de la téléphonie mobile, des véhicules, du matériel médical et de l'industrie. L'acquisition de Rentys, créée en 2001, lui permet de "devenir un acteur de référence du leasing opérationnel en Belgique" avec près de 800 clients et 40 millions d'euros d'actifs technologiques en gestion.

Olinn regroupe à présent 200 collaborateurs et réalise près de 175 millions d'euros de chiffres d'affaires en gérant plus de 500 millions d'euros d'actifs en Europe.